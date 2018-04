Der britische Regisseur Michael Winterbottom ("Code 46", "9 Songs", "The Killer Inside Me") verfilmte das Buch Mariane Pearls über die Entführung ihres Mannes 2002 in Pakistan unsentimental und handwerklich beeindruckend. Dabei zeigt Winterbottom ein oft verwirrendes Netz aus Aussagen, falschen Spuren und Verdachtsmomenten, in dem sich die Ermittlungen im Kreise drehen. Was Mariane am Ende bleibt, sind Erinnerungen an glückliche Tage - und ein Kind. "Ein mutiger Weg" konzentriert sich ganz auf seine Heldin, die sich vom Terror nicht mit Hass infizieren lässt. Und er erinnert daran, dass nach dem Terroranschlag vom September 2001 in New York in kurzer Zeit um die 230 berichterstattende Journalisten - vor allem im Irak - ihr Leben verloren haben.