Ein Sommer in der Provence

Adrien (Hugo Dessioux), der Älteste, seine Schwester Léa (Chloé Jouannet) und der kleine, gehörlose Théo (Lukas Pelissier) wollten den Sommer auch nicht auf dem Land verbringen. Die Älteren sind Großstadtkinder aus Paris, "Digital Natives", und befinden sich auf einmal in einem Haus, das nur in einem Raum Handy-Empfang hat, und in dem der Fernseher ein Deko-Element ist. Was für eine Katastrophe.