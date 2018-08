Ein Zwilling kommt selten allein

Hallie und Annie (Lindsay Lohan in einer Doppelrolle) können es nicht fassen: Sie sind miteinander verwandt, Zwillinge sogar, und sie lernen sich, ohne voneinander zu wissen, per Zufall in einem Feriencamp in den USA kennen. Hallie lebt bei ihrem Vater Nick (Dennis Quaid) auf einem Weingut im kalifornischen Napa Valley; Annie bei ihrer Mutter Liz (Natasha Richardson), einer Hochzeitskleiderdesignerin, Tausende Kilometer entfernt in einem vornehmen Stadthaus in London.