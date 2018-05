Gedreht wurde "Eine zauberhafte Nanny" an Originalschauplätzen in England (unter anderem Pitstone Windmill, Buckinghamshire, Park Crescent in der Nähe vom Regent's Park und Senate House in der Nähe vom Russell Square in London) sowie in den Shepperton Studios.

"Downton Abbey"-Star Maggie Smith ist in einer Nebenrolle zu sehen.