Einer für alle, alles im Eimer

Seit Kurzem wohnen Ingo, Paul und Sebastian zusammen in einer Single-Männer-WG in München. Die Wohnung gehört eigentlich Sebastian, Paul steigt bei ihm ab, wenn er in der Stadt ist, und Ingo zieht nun ein, weil sich seine Frau von ihm getrennt hat.



Aber damit nicht genug: Ingo ist in einer prekären Lage. Er braucht dringend Geld, um das Heim seiner Familie zu sichern, sonst sitzt sein Sohn bald auf der Straße. Sebastian, der Banker, und Paul, der Anwalt, sind nicht so hilfreich, wie Ingo sich das wünscht. Und nach einem dilettantischen Bankraubversuch bleibt ihm nur eine Chance: Er meldet das Trio zur biestigen TV-Show "Ware Freundschaft - wir killen jede Beziehung" an. Frei nach dem Musketier-Motto: "Einer für alle und alle für einen" ist er sich sicher, dass ihre Freundschaft die harte Probe übersteht und er am Ende das Preisgeld von 300 000 Euro einstecken kann.



Doch die Wahrheiten, die im Laufe der Woche ans Tageslicht gezerrt werden, bringen nicht nur die Freundschaft, sondern auch das Leben der drei völlig ins Wanken. Es ist fraglich, ob die "drei Musketiere" diese Bewährungsprobe bestehen.