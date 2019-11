El Clan - Verbrechen ist Familiensache

Pablo Trapero, geboren 1971 in Buenos Aires, Argentinien, ist einer der bedeutendsten Filmemacher seines Landes und des lateinamerikanischen Kinos. Schon sein erster Spielfilm "Mundo grúa" (1999) wurde international in Venedig vorgestellt und erntete Preise und Kritikerlob bei weiteren internationalen Filmfestivals. 2008 gelang Trapero in Cannes der internationale Durchbruch mit seinem Drama "Leonera" ("Löwenkäfig", 2008). Mit "Carancho" (2010) untermauerte Trapero seinen Ruf als leidenschaftlicher Chronist sozialer Missstände, und 2012 kehrte er mit "Elefante blanco" ("Die verborgene Stadt") in den Wettbewerb von Cannes zurück. Sein neuester Film "La quietud" lief 2018 bei den Filmfestspielen in Venedig.