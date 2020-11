Emil und die Detektive

Emil darf bei der Schwester seines Lieblingslehrers Hummel bleiben, einer Pastorin, die mit ihrem Sohn Gustav in einer kleinen Villa wohnt. Im Zug nach Berlin lernt Emil den zwielichtigen Max Grundeis kennen, der dem Jungen vorgaukelt, er könne ihm zu einem neuen Führerschein für seinen "Paps" verhelfen. Gerade dann, als Emil beginnt, Grundeis zu vertrauen, klaut der ihm 1500 Mark, die Ersparnisse aus Emils "Zukunftskasse".



So kommt es, dass Emil den Schurken Grundeis auf äußerst abenteuerliche Weise quer durch Berlin verfolgt, während Gustav und die Pastorin auf Emil warten. Dabei trifft er auf Pony Hütchen, die draufgängerische Chefin einer bunt zusammengewürfelten Berliner Kinderbande. Die Kinder beschließen spontan, Emil zu helfen. Damit er freie Hand hat, schmuggeln sie Bandenmitglied Gypsi als "falschen Emil" ins Pastorenhaus ein.



Während Gypsi nun also mit Witz und Chuzpe Emils Rolle spielt, das Pastorenhaus auf den Kopf stellt und dabei allmählich das Herz des Einzelgängers Gustav gewinnt, machen sich Emil, Pony und die Detektive auf die Jagd nach Grundeis und den 1500 Mark. Dabei verstricken sie sich in eine Kette halsbrecherischer Abenteuer, in deren Verlauf Grundeis in ein Luxushotel verfolgt wird, die Kinder in einem noblen Restaurant Verwirrung stiften, ein Koffer voll gestohlener Juwelen auftaucht, zwei ausgekochte Führerscheinhändler ihr übles Spiel zu treiben versuchen, Gypsi als falscher Emil entlarvt wird und Grundeis schließlich Pony entführt.



Als das passiert, scheint alles verloren - doch dann haben die Kinder eine Idee, auf die kein Erwachsener der Welt je kommen würde.