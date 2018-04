"Endless Love" wurde im Frühjahr/Sommer 2013 in und um Atlanta/Georgia gedreht. Das Stadthaus der Butterfields steht in Atlantas Stadtteil Buckhead, die Szenen am See entstanden am Lake Jackson. Die britische Newcomerin Gabriella Wilde als die bezaubernde Jade ist von einem Team erfahrener Charakterdarsteller umgeben, insbesondere Bruce Greenwood und Joely Richardson, die ihre Eltern verkörpern.