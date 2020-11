Erin Brockovich

Erin (Julia Roberts) bittet Masry (Albert Finney) in der ihr eigenen, unwiderstehlichen Art, sie als Assistentin in seiner Kanzlei zu beschäftigen. Widerwillig stimmt er zu. In seinem Büro stolpert Erin über ein paar vergessene Akten. Sie nimmt Recherchen auf und stößt vor den Toren von Los Angeles, in der Kleinstadt Hinkley in der kalifornischen Wüste, auf einen Umweltskandal riesigen Ausmaßes. Zahlreiche Bewohner Hinkleys sind an Krebs erkrankt. Großzügig finanziell unterstützt werden sie von einem lokalen Energiekonzern.



Erin und Masry finden heraus, dass die Fabrik wissentlich das Wasser verseucht. Ed weiß aus langer juristischer Erfahrung, wie schwierig Prozesse gegen liquide Großkonzerne und ihre Heerscharen von Anwälten sind. Auch die Bewohner Hinkleys haben zunächst wenig Interesse, sich in juristische Spitzfindigkeiten zu verstricken. Einige sind außerdem so krank, dass ihnen die Zeit davonläuft.



Sie sind vor allem an schnellen Entschädigungszahlungen interessiert. Sie wollen den Ort verlassen und ihre immensen Arztrechnungen bezahlen. Erin kann schließlich 600 Geschädigte hinter sich versammeln. Der Kampf der kleinen Anwaltskanzlei und ihrer Mandaten gegen den Konzern, David gegen Goliath, beginnt.



Schauspieler Albert Finney, geboren am 9. Mai 1936 in Salford, Lancashire, starb Anfang Februar 2019 im Alter von 82 Jahren. Er wurde mit den Filmen "Samstagnacht bis Sonntagmorgen" (1960) und "Tom Jones - Zwischen Bett und Galgen" (1962) weltberühmt. Die Hauptrolle in "Lawrence von Arabien" lehnte er ab.



Nicht nur als Darsteller hatte er Einfluss auf das britische Kino, sondern auch als Produzent von Filmen Lindsay Andersons, Stephen Frears' und Mike Leighs. Als Schauspieler blieb Finney immer auch dem Londoner West End Theatre treu - auf "die Bretter, die die Welt" bedeuten, wollte er nie verzichten. Einen viel beachteten Kurzauftritt absolvierte Finney 2012 als Jagdpächter in "James Bond 007 - Skyfall", als er Daniel Craig auf dem Namen gebenden Landsitz im einsam-düsteren Schottland zur Seite steht.



Finney arbeitet mehrmals unter der Regie von "Erin Brockovich"-Regisseur Steven Soderbergh. Zu seinen späten Glanzleistungen gehört aber auch der fulminante Auftritt als Patriarch einer zerstörten Familie in Sidney Lumets "Tödliche Entscheidung - Before the Devil Knows You're Dead" (2007).



Julia Roberts wurde für ihre Hauptrolle mit einem Oscar ausgezeichnet.