Evan Allmächtig

Evan Baxter (Steve Carell) hat es geschafft. Dank seines innovativen Wahlkampfes wurde der Nachrichtensprecher aus Buffalo in den US-Kongress in Washington gewählt. Gemeinsam mit seiner Frau Joan (Lauren Graham) und den drei Söhnen Dylan (Johnny Simmons), Jordan (Graham Phillips) und Ryan (Jimmy Bennett) zieht Evan vor die Tore der Hauptstadt in ein feudales Haus, das extra für ihn aufwendig umgebaut wird. Umweltbewusst geht es bei den Bauarbeiten nicht zu.



Evan liebt den korrekten Auftritt - geschniegelt, in Anzug und Krawatte, mit korrekter Frisur. Doch das fällt ihm zunehmend schwer, und seine Angestellten beginnen, ihn für verrückt zu halten. Denn Evan behauptet, Gott (Morgan Freeman) spräche zu ihm und habe ihn aufgefordert, eine Arche zu bauen. Tiere aller Art, besonders die Vögel, bedrängen Evan, Gottes Wunsch nachzukommen.



Aber steht Washington D.C. eine Flut bevor? Der Wetterbericht bietet keinen Anlass zu Sorge, doch Evan zieht sein Projekt durch. Dies bringt ihn auch seiner Familie wieder näher, denn Evan verbringt mehr und mehr Zeit zu Hause statt im Büro, und seine Söhne helfen ihm beim Bau der Arche.



Gleichzeitig kommen Tiere aller Art in Paaren zu Evans Haus. Als der Tag naht, an dem die Sintflut erwartet wird, hat sich eine Menge Presse vor Evans Haus und seiner Arche versammelt. Eigentlich wollen sie ihn als Spinner entlarven. Doch es stellt sich heraus, dass wegen der massiven Eingriffe des Menschen in die Natur Gottes Zorn gar nicht nötig ist, um Katastrophen auszulösen.



Die Beschreibung einer großen Flut, die alles Leben hinwegspült, findet sich nicht nur in der Bibel, sondern auch im "Atrahasis"-Epos (19. Jahrhundert vor Christus) und im "Gilgamesch"-Epos, das etwa 100 Jahre später in derselben Region entstand: im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, im heutigen Irak.



Der Hauptschauplatz des Films, die Baustelle der Arche, war die größte Herausforderung für das Team - wenn man einmal davon absieht, dass sich John Goodman das Lachen kaum verkneifen konnte, sobald er seinen Kollegen Steve Carell in Action sah.



Zu den weiteren Großleistungen, die das Team erarbeiten musste, gehörten zahlreiche Tricksequenzen, die die Tiere und die Flut betrafen. Die einzigen echten Tiere, die wirklich mit Freeman und Carell gemeinsam gedreht wurden, waren die Pferde und die Kühe. Alle anderen wurden nachträglich hinzugefügt. Dank aufwendiger CGI-Aufnahmen gelang am Ende die perfekte Illusion.