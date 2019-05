Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vulkanfilm

Schon lange geschieden und nicht gut aufeinander zu sprechen - das französische Ex-Ehepaar Alain (Dany Boon) und Valérie (Valérie Bonneton). Als ihr einziges Kind, Tochter Cécile (Bérangère McNeese), die ihre Eltern zu ihrer Hochzeit nach Korfu einlädt, setzen sich beide in Paris noch in denselben Flieger, aber nicht nebeneinander.



Die Reise endet vorzeitig in München. Ein isländischer Vulkan speit Asche, die den Flugverkehr über Europa lahmlegt. Um nach Griechenland zu gelangen, müssen Alain und Valérie auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Das geht nicht ohne Lärm, Krach und Streit. Als Erstes kapituliert der alte Onkel Roger (Albert Delpy), der ebenfalls im Flieger saß. Für ihn ist die Reise in München beendet, denn er kann die beiden Dauer-Streithähne nicht länger ertragen.



Zwar sitzen Alain und Valérie eine Zeit lang im selben Wagen, doch nachdem sie diesen noch auf einer deutschen Autobahn geschrottet haben, versuchen sie, sich gegenseitig auszustechen. Jeder will als Erster bei der Tochter sein - ohne den anderen. Und ohne Beachtung von Verkehrsregeln. Das geht so lange hin und her, bis sie im VW-Bus des Ex-Knackis Ezéchiel (Denis Ménochet) landen. Hier kommt es zu Handgreiflichkeiten, die dazu führen, dass die beiden Streithähne - nun auch körperlich bereits arg derangiert - eine Nacht im Motel miteinander verbringen müssen.



Hintergrund der Geschichte ist der Ausbruch des isländischen Vulkans mit dem Namen Eyjafjallajökull, der im Frühjahr 2010 zu einer weiträumigen Sperrung des europäischen Luftraums führte, da Aschepartikel in der Sphäre eine mögliche Gefahr für den Flugbetrieb darstellten.