Fast & Furious 6

FBI-Agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) wird auf den Ex-Elitesoldaten Owen Shaw (Luke Evans) angesetzt. Dieser stiehlt gemeinsam mit seinen Gefährten Teile für eine Hightech-Waffe zusammen, die ihn in die Lage versetzt, elektronische Anlagen und Kommunikationssysteme auszuschalten. Auf diese Weise könnte die Gruppe ganze Städte und Militäranlagen außer Gefecht setzen. Shaws zum Töten ausgebildete Männer sind wahre Rennfahrer-Cracks, rücksichtslos, rasend schnell und äußerst schwer zu fassen. Um ihnen das Handwerk zu legen, braucht Luke dringend schlagkräftige und PS-starke Verbündete.



Und so klopft er bei seinem früheren Widersacher Dom Toretto (Vin Diesel) an, der sich mit seinen im Rio-Coup erbeuteten Millionen auf den Kanarischen Inseln zur Ruhe gesetzt hat und sich hier erfolgreich vor dem Zugriff der Polizei versteckt hält. Im Gegenzug für ihre Hilfe bietet Luke ihm und seinen in alle Welt verstreuten ehemaligen Verbündeten eine Generalamnestie an. Doch das kann den entspannten Millionär nicht locken. Erst als Dom erfährt, dass seine tot geglaubte große Liebe Letty (Michelle Rodriguez) am Leben ist und sich Shaws Truppe angeschlossen hat, verlässt er sein luxuriöses Versteck. Er trommelt die alte Gang zusammen und kämpft nun wieder Seite an Seite mit Brian O'Conner (Paul Walker), Roman Pearce (Tyrese Gibson) und seiner Schwester Mia (Jordana Brewster). Doch Shaws Gang ist ihnen immer eine Autolänge voraus. Nach wilden Verfolgungsjagden durch London, Moskau, Macao und die USA kommt es schließlich zum fulminanten Showdown in Spanien.



Auch der sechste Teil des Erfolgs-Franchise aus dem Hause Universal hält, was die Fans von ihm erwarten. Mit dabei sind wieder die Action-Stars Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker und ihr weibliches Pendant Michelle Rodriguez. Der taiwanesische Regisseur Justin Lin bietet atemberaubende Stunts und Action-Szenen zum Staunen. Und mit dem Briten Luke Evans hat ein neuer charismatischer Bösewicht Einzug in das "Fast & Furious"-Imperium gehalten.