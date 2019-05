Auch der vierte Teil der "Fast and Furious"-Reihe begeistert wieder mit aufgemotzten Autos, furiosen Stunts und atemberaubender Action. Inhaltlich steht der Film zwischen dem zweiten und dritten Teil der mittlerweile achtteiligen und enorm erfolgreichen Franchise. Zum ersten Mal sind mit Paul Walker (der 2013 bei einem Autounfall ums Leben kam), Vin Diesel, Jordana Brewster und Michelle Rodríguez alle Stars des ersten Teils wiedervereint, sodass "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." die erste richtige Fortsetzung des spannungsgeladenen "The Fast and the Furious" darstellt.