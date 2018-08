Feinde - Welcome to the Punch

Ihm gegenüber steht Schauspielkollege James McAvoy als entschlossener Polizist Max. Mit Filmen wie "Abbitte" oder "Wanted" wurde der zierliche Schotte zum internationalen Star. 2016 kehrt er mit seinem dritten "X-Men"-Abenteuer in die deutschen Kinos zurück. Inzwischen war er 2017 neben Charlize Theron in dem Agententhriller "Atomic Blonde" und in Wim Wenders "Grenzenlos" zu sehen und spielte zuletzt den Professor Xavier in "Deadpool 2" (2018).