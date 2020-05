Während ihrer Recherchen in Kabul wird die Journalistin Elsa Casanova (Diane Kruger) gemeinsam mit dem afghanischen Dolmetscher Amin (Mehdi Nebbou) verschleppt, ihr Fahrer wird kaltblütig erschossen. Nun halten die Taliban sie kurz hinter der pakistanischen Grenze gefangen, und der Anführer Ahmed Zaief (Raz Degan) lässt keinen Zweifel am Schicksal der Geiseln aufkommen.



Die Regierung in Paris steht damit unter Zugzwang und entsendet schon bald eine Sondereinheit unter der Leitung des erfahrenen Soldaten Kovax (Djimon Hounsou) nach Pakistan, um die Gefangenen zu retten. Mit von der Partie sind unter anderen sein Freund Lucas (Denis Ménochet), der Draufgänger Tic Tac (Benoît Magimel) sowie der Scharfschütze Elias (Raphaël Personnaz).



Regisseur und Co-Autor Stéphane Rybojad präsentiert mit "Flucht durch die Berge" sein in jeder Hinsicht überzeugendes Spielfilmdebüt, das neben der packenden Handlung vor allem auch grandiose Landschaftsaufnahmen zu bieten hat.



Um eine möglichst realistische Darstellung der militärischen Personen und Abläufe zu gewährleisten, wurden die Filmemacher bei den Dreharbeiten von Mitgliedern der französischen Marine unterstützt und beraten. Alain Alivon, der in der Rolle des Marius zu sehen ist, war früher selbst als Ausbilder dort tätig.