Ihre schlimmsten Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten, als ihre geliebte Schwester Molly (Emily Wickersham) am Morgen vor einer wichtigen Klausur nicht in ihrem Bett liegt. Und auch Stunden später ist Molly noch nicht aufgetaucht. In ihrer Verzweiflung wendet sich Jill an die Polizei, die aber nicht bereit ist zu helfen. Vielmehr wird ihre Angst vor einer Entführung der Schwester für das Hirngespinst einer psychisch labilen Frau gehalten. Um das Leben ihrer Schwester zu retten, macht sich Jill selbst auf die Suche nach dem gefürchteten Täter. Und gerät darüber erneut in Lebensgefahr.



Mit dem packenden Thriller "Gone - Ich muss dich finden" gab der brasilianische Regisseur Heitor Dhalia 2012 sein Debüt in Hollywood. Der Film, der in Portland, Oregon, spielt und auch real existierende Schauplätze in die Handlung integriert, fesselt mit genretypischer Spannung und einer hervorragenden Hauptdarstellerin.



Amanda Seyfried brilliert in der Rolle des traumatisierten Entführungsopfers und beweist damit wieder einmal ihre Vielseitigkeit. Seit Beginn ihrer Karriere widmet sich die begabte Schauspielerin unterschiedlichsten Projekten wie der romantischen Komödie "Briefe an Julia" (2010), dem Fantasy-Thriller "Red Riding Hood - Unter dem Wolfsmond" (2011), der Musical-Verfilmung "Les Misérables" (2012) oder dem biographischen Erotikdrama "Lovelace" (2013).



Weltweite Bekanntheit erreichte Amanda Seyfried, die auch eine Gesangsausbildung genoss, durch die Musical-Verfilmung "Mamma Mia!" an der Seite von Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth.