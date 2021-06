Good Kill - Tod aus der Luft

Tagsüber steuert Thomas US-Kampfdrohnen von Las Vegas aus, abends sitzt er mit Frau und Kindern am heimischen Grill. Doch immer stärker nagen die Zweifel am Sinn seines Jobs an ihm.

Im TV-Programm: 24.07.2021, 23:30 - 01:05