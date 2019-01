Hallo, Mr. President

Denn die Opposition will sich das Liebesleben des Präsidenten zunutze machen und gegen ihn verwenden. So bekommt der mächtigste Mann des Staates auch Schwierigkeiten, im Repräsentantenhaus Mehrheiten für seine Gesetzesvorlagen zu finden. Doch der Stress, der durch den Druck einer öffentlichen Beziehung entsteht, hat auch Konsequenzen für das Paar selbst. Als es scheint, dass der Präsident bei einem wichtigen Umweltschutzgesetz einen Rückzieher zu machen droht, will Sydney die Beziehung beenden. Doch sie hat Andrew unterschätzt.