Hamilton - Im Interesse der Nation

Bei einem Undercover-Einsatz in Usbekistan gerät der schwedische Agent Carl Hamilton (Mikael Persbrandt) mitten hinein in ein Blutbad, als eine Übergabe von geschmuggelten Raketen des schwedischen Herstellers Nordfors platzt und er als einziger Überlebender fliehen kann. Finanziert von der amerikanischen Sicherheitsfirma Sectragon, sollen die Raketen bald - unter der Leitung von Rob Hart (Jason Flemyng) - eingesetzt werden, um ein Attentat auf den im Exil lebenden äthiopischen Politiker Josef Bekele (Terry Carter) zu verüben.



Um den Anschlag zu vereiteln, muss Agent Hamilton erneut in den Kampf ziehen und den übergelaufenen Informanten Benjamin Lee (Ray Fearon) und den schwedischen Nordfors-Mitarbeiter Martin Lagerbäck (Gustaf Hammarsten) aus einem somalischen Hochsicherheitsgefängnis herausholen. Hamilton kann beide Männer befreien, und seine Kontaktfrau Mouna Al Fathar (Saba Mubarak) hilft ihnen bei der Flucht.



Mittlerweile haben die Terroristen ihren Angriffsort geändert, denn in der Umgebung der schwedischen Ministerpräsidentin Landhag (Pernilla August) ist ein Verräter, der wertvolle Schützenhilfe leistet. Ein Attentat ist bei einem Staatsbesuch Bekeles bei der Ministerpräsidentin geplant - im Wettlauf mit der Zeit versuchen Hamilton und Mouna, die Bombe ausfindig und unschädlich zu machen.



Nachdem Mikael Persbrandt bereits als Polizist Gunvald Larsson in der Erfolgsserie "Kommissar Beck" zu sehen war, verkörpert er nun den furchtlosen und beinharten Agenten Hamilton, der "im Interesse der Nation" sein Leben aufs Spiel setzt und - wenn nötig - über Leichen geht. In den Jahren 2013 und 2014 brillierte Persbrandt in der Rolle des Beorn im zweiten wie dritten Teil der "Hobbit"-Reihe von Star-Regisseur Peter Jackson.



Bis 2011 bekleidete er fünf Jahre lang das Amt des UNICEF-Botschafters. 2007 verließ er das Königliche Dramatische Theater, um sich ganz auf seine Film- und TV-Arbeit konzentrieren zu können. In der ersten Verfilmung von Jan Guillous Bestsellerreihe präsentiert sich Geheimagent Carl Hamilton als die brachiale schwedische Antwort auf James Bond.