Hamilton - Im Interesse der Nation

Nachdem Mikael Presbrandt bereits als Polizist Gunvald Larsson in der Erfolgsserie "Kommissar Beck" zu sehen war, verkörpert er nun den furchtlosen und beinharten Agenten Hamilton, der "im Interesse der Nation" sein Leben aufs Spiel setzt und - wenn nötig - über Leichen geht. In den Jahren 2013 und 2014 brillierte Persbrandt in der Rolle des Beorn im zweiten wie dritten Teil der "Hobbit"-Reihe von Star-Regisseur Peter Jackson. Bis 2011 bekleidete er fünf Jahre lang das Amt des UNICEF-Botschafters. 2007 verließ er das Königliche Dramatische Theater, um sich ganz auf seine Film- und TV-Arbeit konzentrieren zu können. In der ersten Verfilmung von Jan Guillous Bestsellerreihe präsentiert sich Geheimagent Carl Hamilton als die brachiale schwedische Antwort auf James Bond.