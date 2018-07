Hamilton - In persönlicher Mission

Hamilton wird abermals verkörpert von Mikael Persbrandt, der damit in die Fußstapfen von schwedischen Größen wie Stellan Skarsgård ("Mamma Mia!" - 2008, "Avengers: Age of Ultron" - 2015) und Peter Stormare ("Fargo" - 1996, "John Wick: Kapitel 2" - 2017) tritt. Eine würdige Fortsetzung - nach den Büchern der Coq-Rouge-Reihe des schwedischen Autors Jan Guillou - die dem ersten Film der Hamilton-Reihe in nichts nachsteht.