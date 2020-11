Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde

Als ihre Mutter (Jessica Schwarz) aus Frankfurt nach Berlin zurückkommt und das Chaos entdeckt, in dem Vater Charlie (Sascha Vollmer) und die Zwillinge Hanni (Laila Meinecke) und Nanni (Rosa Meinecke) hausen, wenn sie beruflich abwesend ist, macht sie eine alte Drohung wahr und schickt die Mädchen auf ein Internat. In der Probezeit für ihre Kinder an der neuen Schule wollen die Eltern prüfen, ob ihre Beziehung noch eine Zukunft hat.



Für Hanni und Nanni geht es aus der Großstadt Berlin ins ländliche Brandenburg, wo ein herrschaftliches Gebäude ihre neue Schule inklusive neuem Zuhause beherbergt. Die Mädchen lehnen das Internat Lindenhof ab, haben sich geschworen, immer zusammenzuhalten und gegen den Zwangsaufenthalt zu rebellieren. Allerlei Streiche führen jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis – einem Rausschmiss der Schwestern seitens der Schule.



Doch dann werden beide durch unterschiedliche Interessen getrennt. Nanni kann ihrer Liebe zum Reitsport frönen und freundet sich mit den pferdebegeisterten Mitschülerinnen an, Hanni bleibt die auf Opposition gebürstete Außenseiterin, die plötzlich ihre angepasste Schwester nicht mehr versteht.



Beide gehen eigene Wege. Bei ihren Streifzügen in der Umgebung macht Hanni die Bekanntschaft eines der Nachbarn des Internats, des alten Gutsbesitzers Godehard von Knigge (Henry Hübchen), und seinem Hund.



Knigge hat eine Tochter namens Isabella von Knigge (Luise Wolfram), die als Kind ebenfalls das Internat besuchte und in dieser Zeit einen schweren Reitunfall hatte. Sie will die Schule schließen und das alte Gebäude plattmachen lassen – es soll einem Luxushotel weichen.



Doch Isabella hat die Rechnung ohne Hanni und Nanni und ihre Freunde gemacht.



Das moderne Reboot der Reihe überzeugt durch seine schönen Realschauplätze in Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie die prominente Besetzung, zu der unter anderen Katharina Thalbach als Französischlehrerin, Maria Schrader als Internatsleiterin, Julia Koschitz als Physiklehrerin und Henry Hübchen als Baron gehören.



Die Filmbewertungsstelle vergab das Prädikat "besonders wertvoll". Aus der Begründung: "Doch trotz der funkensprühenden Inszenierung, bei der auch die Musik mit stimmungsvollen Songs nicht zu kurz kommt, verliert Šuba (die Regisseurin) nie den Kern der Geschichte aus den Augen. Es geht um Freundschaft, nicht nur unter Mitschülern, sondern auch unter Schwestern. Es geht darum, zusammenzuhalten, egal, was passiert."