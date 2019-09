Hellboy 2 - Die goldene Armee

Um einen viele Jahre andauernden Krieg zwischen Menschen und Elfen zu beenden, brach der Elfenkönig Balor in einer vergangenen Zeit seine mächtigste Waffe in drei Teile: eine goldene Krone, die dem Besitzer die Macht verlieh, eine "goldene Armee" an mächtigen und emotionslosen Kriegern zu befehlen. Zwei der Teile behielt er selbst, und einen gab er den Menschen, um Frieden herbeizuführen.



Im gegenwärtigen New York City werden Hellboy (Ron Perlman) und sein Team aus Liz (Selma Blair) und Abe (Doug Jones) von der geheimen FBI-Abteilung "Bureau for Paranormal Research and Defense" in ein Auktionshaus gerufen, aus dem jener Teil der Krone gestohlen wurde, der den Menschen als Friedensangebot überreicht worden war. Elfenkönig Balors Sohn, Prinz Nuada (Luke Goss), ist unzufrieden mit dem Frieden zwischen der Menschheit und den Elfen und plant, mithilfe der goldenen Armee die Menschen zu zerstören.