Hide and Seek - Du kannst dich nicht verstecken

Eines verhängnisvollen Abends findet der Psychologe David (Robert De Niro) seine Frau mit aufgeschnittenen Pulsadern in der Badewanne. Während sich Töchterchen Emily (Dakota Fanning) nach diesem traumatischen Erlebnis in einem New Yorker Kinderkrankenhaus erholt, trifft ihr Vater David eine folgenschwere Entscheidung.



An einem anderen Ort will er mit Emily ein neues Leben beginnen. Trotz der liebevollen Betreuung der Kinderärztin Katherine (Famke Janssen) - und gegen den Rat seiner Kollegen - zieht er mit seiner Tochter in die abgelegene Kleinstadt Woodland.



Hier lernen die beiden schon bald Elizabeth Young (Elisabeth Shue) und deren kleine Nichte Amy (Molly Grant Kallins) kennen. Während die Beziehung zwischen David und Elizabeth enger wird, zieht sich Emily immer weiter von den Menschen aus ihrer Umgebung zurück. Ihr einziges Interesse gilt ihrem neuen Freund Charly. Doch David ist beunruhigt. Wer ist dieser Charly, den er selbst bisher noch nicht zu Gesicht bekommen hat? Bildet seine Tochter sich ihren neuen Freund nur ein?



Als David wenig später zerstörte Puppen, gequälte Insekten und schließlich sogar den ertränkten Hauskater findet, wendet er sich Hilfe suchend an die Kinderärztin Katherine. Denn Emily behauptet, ihr unsichtbarer Freund Charly sei für die Taten verantwortlich.



Gemeinsam mit Katherine und Freundin Elizabeth versucht David, das unheimliche Rätsel um den mysteriösen Charly zu lüften. Wer - oder was - ist Charly? Und wie kann dieses Wesen solche Macht über seine Tochter ausüben? Besteht er am Ende doch aus Fleisch und Blut? Wenn ja, muss David ihn um jeden Preis aufhalten.