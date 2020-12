Himmel über der Wüste

Marokko, 1947: Die Amerikaner Port und Kit Moresby kommen mit dem Schiff in Nordafrika an. Als Komponist, der über ein Jahr nicht gearbeitet hat, sucht Port in der Wüste nach Inspiration und einer Möglichkeit, seine Ehe zu retten. Die reisemüde Kit hofft, dass ihr Mann irgendwann wie durch ein Wunder wieder zu ihr gehören wird.