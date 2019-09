HIN und WEG

Ausgerechnet Belgien! Die Freude über das Reiseziel hält sich bei Kiki (Julia Koschitz), Dominik (Johannes Allmayer), Mareike (Victoria Mayer), Finn (Volker Bruch) und Michael (Jürgen Vogel) in Grenzen. Was soll es dort schon geben – außer Pralinen? Doch diesmal bestimmt Hannes (Florian David Fitz), wohin die jährliche Radtour geht. Warum er unbedingt ins unspektakuläre Königreich will, offenbart er erst unterwegs. Hannes leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS – und das Nachbarland hat in Sachen Sterbehilfe eine liberale Gesetzgebung. Die Freunde reagieren geschockt. Doch dann beginnt eine unvergessliche Tour, auf der die Clique das Leben feiert wie nie zuvor, ganz nach dem Motto: „Jetzt hauen wir nochmal richtig auf die Kacke!“