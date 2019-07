Hitlerjunge Salomon

Nach einem Übergriff der Nazis im Zuge der Reichskristallnacht flüchtet die jüdische Familie Perel nach Lodz. Als deutsche Truppen in Polen einfallen, werden der 14-jährige Salomon (Marco Hofschneider) und sein Bruder Isaak (René Hofschneider) nach Osten geschickt. Beim Überqueren der "grünen Grenze" verlieren sich die Brüder. Von einem russischen Soldaten aufgegriffen, kommt Salomon in Russland für zwei Jahre in ein Waisenhaus, in dem er zum überzeugten Kommunisten erzogen wird.