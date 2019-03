Housesitter - Lügen haben schöne Beine

In einem ungarischen Restaurant trifft Newton (Steve Martin) auf die Kellnerin Gwen (Goldie Hawn), mit der er die Nacht verbringt, jedoch ohne ernste Absichten. Umso erstaunter ist er, als Gwen kurz danach in seinem Heimatort Dobson Mill auftaucht, und sich im Ort, im Haus und in seinem Leben als fester Bestandteil einnistet. Dabei erzählt sie immer wieder die unglaublichsten Geschichten - die meisten halten einer Überprüfung in der Realität nicht stand.