Ein Jahr später kehrt Julie in den Collegeferien nach Southport zurück, wo ein Brief auf sie wartet: "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast!" Sie kontaktiert ihre früheren Freunde, mit denen sie sich längst schon auseinandergelebt hatte. Auch die anderen bekommen ähnliche Nachrichten. Zunächst haben sie ihren früheren Mitschüler Max (Johnny Galecki) in Verdacht, dem sie damals nachts auf der Küstenstraße begegnet waren. Doch Max ist unschuldig und wird von einem Kapuzenmann mit Öljacke und Packhaken umgebracht. Der unheimliche Fischermann verfolgt die Freunde auf Schritt und Tritt und trachtet ihnen nach dem Leben.