Conor Gallagher (Bill Pullman) war Hubschrauberpilot bei der US-Marine, bis er wegen seiner Drogenprobleme suspendiert wurde. Dann verließ ihn seine Frau, und seine Tochter darf er nicht mehr sehen, bis er sein Leben wieder in den Griff bekommen hat. Doch nun erhält Conor eine letzte Chance, sich zu beweisen: Er soll als Bodyguard die Richterin Faith Mattis (Lena Olin) beschützen. Die resolute Frau wird bedroht, seit sie an einem Fall arbeitet, in den ranghohe Generäle verwickelt sind.



Doch Conors Auftrag stellt sich als weitaus schwieriger heraus als angenommen. Faith Mattis will keinen Schutz und versucht regelmäßig, ihren Aufpasser loszuwerden. Doch dann entkommt sie nur knapp einem Mordanschlag, und von Stund an sind die beiden ein Team. Sie fangen an, auf eigene Faust die Hintergründe zu ermitteln, und stoßen auf eine Verschwörung in höchsten Militärkreisen. Das Ziel: Der amerikanische Präsident soll bei einem sabotierten Raketenstart getötet werden.



"Ignition - Tödliche Zündung" ist ein spannender Actionthriller, der ganz auf seine beiden überzeugenden Hauptdarsteller zählen kann: die Schwedin Lena Olin ("Chocolat" (2000), "Der Hypnotiseur" (2012), "Nachtzug nach Lissabon" (2013)) und den Amerikaner Bill Pullman ("Independence Day" (1996), "Independence Day: Wiederkehr" (2016), "Battle of the Sexes - Gegen jede Regel" (2017)).