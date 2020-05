Im Auftrag des Drachen

Dr. Jonathan Hemlock (Clint Eastwood) arbeitet mittlerweile als Universitätsprofessor für Kunst. Sein ehemaliger Vorgesetzter, genannt "Der Drache" (Thayer David), will ihn für einen Auftrag seiner Geheimorganisation zurückgewinnen. Ein Agent wurde in Zürich von zwei Unbekannten ermordet, die der einstige Auftragskiller nun eliminieren soll. Nachdem Hemlock sich anfangs weigert, stimmt er doch zu, da ihm ansonsten der Verlust seiner geliebten Kunstsammlung droht. Hemlock, der sich mit dem Geld aus seinen früheren Aufträgen eine lukrative Gemäldesammlung erworben hat, wird nun damit vom "Drachen" unter Druck gesetzt.



Nachdem Hemlock den ersten Mörder ausfindig gemacht und liquidiert hat, folgt er dem zweiten Täter in die Alpen. Von dem Gesuchten weiß er lediglich, dass er hinkt und an einer Expedition zur Eigernordwand teilnimmt, die dem Hobby-Bergsteiger Hemlock aus früherer Zeit nur zu bekannt ist. Seine beiden Versuche, sie zu bezwingen, waren damals allerdings nicht von Erfolg gekrönt.



Zur seiner Unterstützung reist auch sein Freund Ben Bowman (George Kennedy) an, der aus sicherer Entfernung die Geschehnisse am Berg mit einem Teleskop verfolgen will. Teilnehmen wollen neben Hemlock der Deutsche Karl Freytag (Reiner Schöne), der Österreicher Anderl Meyer (Michael Grimm) und der Franzose Jean-Paul Montaigne (Jean-Pierre Bernard). Als der gefährliche Aufstieg beginnt, ist noch unklar, welcher der anderen Teilnehmer der Expedition der Mörder ist, zudem herrscht keine gute Stimmung, denn Montaignes Frau Anna (Heidi Brühl) hat eine Affäre mit Freytag. Hemlock tappt völlig im Dunkeln, wem er vertrauen kann, und bald fordert die Eigernordwand ihr erstes Opfer.