Im Auge des Verbrechens

Bereits mit seinem ersten Spielfilm "Ohne Schuld" bewies Fred Cavayé im Jahr 2008, dass er sein Handwerk bestens versteht. Der packende Thriller mit Diane Kruger beeindruckte sogar Hollywood-Regisseur Paul Haggis, der unter dem Titel "72 Stunden - The Next Three Days" ein Remake mit Russell Crowe in der Hauptrolle drehte. Auch Cavayés nächster Kinofilm "Point Blank - Aus kurzer Distanz" war dem Thriller-Genre zuzuordnen und ebenfalls ein großer Erfolg. Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass die dritte Regiearbeit des Franzosen, der auch jeweils für das Drehbuch verantwortlich war, den anderen in nichts nachsteht.