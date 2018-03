"Im Netz der Spinne" (2001), basierend auf dem Roman "Morgen, Kinder, wird's was geben" (1992) des Bestsellerautors James Patterson, ist nach "Denn zum Küssen sind sie da" (1997) bereits die zweite Verfilmung einer Geschichte um den Psychologen und Polizisten Alex Cross mit Morgan Freeman in der Hauptrolle. Für Regisseur Lee Tamahori, der sich in seiner Heimat Neuseeland dank seines Debütfilms "Die letzte Kriegerin" (1994) - ein authentisches Drama um häusliche Gewalt und Alkoholismus in einer Maori-Familie - für höher budgetierte Filme empfahl, war "Im Netz der Spinne" die dritte Großproduktion. Mit weiteren Blockbustern wie "James Bond - Stirb an einem anderen Tag" (2002) und "xXx 2 - The Next Level" (2005) konnte er sich in Hollywood fest etablieren. Zuletzt kehrte er mit seinem neuseeländischen Familiendrama "Mahana - Eine Maori-Saga" zu seinen Wurzeln zurück. In Postproduktion befindet sich gerade sein aufwändiges Historien-Abenteuer "Emperor".



Hauptdarsteller Morgan Freeman hatte es hingegen anno 2001 nicht mehr nötig, sich einen Ruf zu erarbeiten. Spätestens seit "Die Verurteilten" (1994) und "Sieben" (1995) galt der Oscar-Preisträger ("Million Dollar Baby") als sicherer Erfolgsgarant. Im Juni wird der hochgewachsene Afro-Amerikaner seinen 80. Geburtstag feiern können, doch ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Im April wird seine neue Krimi-Komödie "Abgang mit Stil" in die deutschen Kinos kommen, in der er an der Seite von Michael Caine und Alan Arkin eine Bank um viel Bares erleichtert. Lustig wird es auch in der Action-Komödie "Villa Capri", in der Freeman gemeinsam mit Rene Russo und Tommy Lee Jones einem entspannten Lebensabend entgegenfiebert.