Inspector Gamache - Denn alle tragen Schuld

Weil die gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass Jane mit einem Pfeil getötet wurde, konzentrieren sich Gamaches Ermittlungen auf die ortsansässigen Schützen, die mit Pfeil und Bogen der Jagd nachgehen. Unterstützt wird Gamache von seinem Kollegen Jean-Guy Beauvoir (Anthony Lemke) und der noch unerfahrenen Jungpolizistin Agent Nichol (Susanna Fournier).



Bald gibt es einen ersten Verdächtigen, den Teenager Philippe Croft (Elliot Larson), dessen Vater Matthew (Kent McQuaid) alsbald ein Geständnis ablegt. Doch Gamache glaubt nicht an Matthews Schuld und weigert sich, der Verhaftung juristisch Taten folgen zu lassen. Kurzfristig wird er deshalb von seinem Vorgesetzten vom Dienst suspendiert, doch Jean-Guy hält den Kollegen und Freund auf dem Laufenden.



Eine unerwartete Enthüllung in Janes Wohnzimmer, dessen Wände ein riesiges Gemälde vom Leben in Three Pines schmückt, führt Gamache mithilfe von Janes guter Freundin Clara Morrow (Kate Hewlett), die dem Inspector wichtige Hinweise gibt, auf die Spur des Täters. Der hat nicht zum ersten Mal zugeschlagen und ist leider ein guter Bekannter.