Auch abseits seiner beliebten Hauptdarsteller Matthew McConaughey ("True Detective", "Dallas Buyers Club") und Anne Hathaway ("Der Teufel trägt Prada", "Plötzlich Prinzessin", "Ocean''s 8") hat "Interstellar" einen tollen Cast zu bieten. So standen neben Nolans Stammschauspieler Michael Caine auch Jessica Chastain, Casey Affleck, John Lithgow und Matt Damon vor der Kamera. Außerdem ist der Jungschauspieler Timothée Chalamet hier in einer seiner ersten Rollen zu sehen. 2017 wirkte Chalamet in den beiden gefeierten Filmen "Call Me by Your Name" und "Lady Bird" mit.