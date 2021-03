Jesse Stone - Dünnes Eis

Während eines Besuchs Jesse Stones (Tom Selleck) bei seinem Freund Healy (Stephen McHattie), dem Chef der Bostoner Mordkommission, schießt ein Unbekannter auf die beiden Polizisten. Healy wird lebensgefährlich verletzt, Stone kommt nach einem Schusswechsel mit einer kleinen Wunde am Arm davon. Und natürlich stürzt er sich gegen jede höhere Order sofort in die Ermittlungen - außerhalb seines Zuständigkeitsgebiets und bereits im Fokus der internen Ermittlungen, repräsentiert durch die attraktive Sidney Greenstreet (Leslie Hope).



Gleichzeitig bittet in Paradise eine gewisse Elizabeth Blue (Camryn Manheim) aus New Mexico um Stones Hilfe: Blues Sohn wurde vor sieben Jahren als Baby entführt, seine Leiche später von ihrem Ex-Mann identifiziert. Doch ein anonymer Brief mit dem Satz "Ihr Kind wird geliebt" hat in ihr die Hoffnung geweckt, der Junge könne doch noch am Leben sein - in Paradise, wo der Brief vor zwei Jahren aufgegeben wurde. Da Stone hier kaum Chancen, sondern nur weitere Probleme mit dem Stadtrat sieht und mit seinen eigenen "Privat"-Ermittlungen voll ausgelastet ist, setzt er Officer Rose Gammon (Kathy Baker) auf ihren ersten eigenen Fall an, unterstützt von Deputy Luther "Suitcase" Simpson (Kohl Sudduth), der sich langsam, aber sicher von seinem langen Koma während des letzten Falls erholt.