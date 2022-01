Jesse Stone - Eiskalt

Der Mord an einem jungen Mann erschüttert die Kleinstadt Paradise. Zwei saubere Einschusslöcher in der Brust lassen auf das Kaliber der Waffe schließen, doch sonst finden sich weder Spuren noch Verdächtige. Als auf einem Parkplatz eine weitere Leiche mit zwei Kugeln in der Brust gefunden wird, zeichnet sich ein Muster ab.



Polizeichef Jesse Stone (Tom Selleck) steht vor einem Rätsel, denn zwischen den Opfern gibt es keine Verbindung - aber wer in der kleinen Stadt tötet aus purer Mordlust? Jesse verdächtigt ein junges Ehepaar, in dessen vorherigem Wohnort sich eine ähnliche Mordserie ereignet hatte. Doch ohne Beweise sind ihm die Hände gebunden. Als die Täter brutal in Stones unmittelbarer Umgebung zuschlagen, setzt Stone wütend und voller Verzweiflung alles auf eine Karte.



In der Zwischenzeit untersucht Jesses Kollegin Molly Crane (Viola Davis) die grausame Vergewaltigung der 16-jährigen Candace (Alexis Dziena). Molly verdächtigt den Schul-Football-Star Bo Marino (Shawn Roberts) und dessen Freunde, doch das Mädchen schweigt. Und natürlich fehlt auch hier jeder Beweis.



"Ich bin nur ein Kleinstadtpolizist, die meiste Zeit verteile ich Strafzettel", ist die Lieblings-Untertreibung des früheren LAPD-Detectives Jesse Stone, der als neuer Polizeichef der Kleinstadt Paradise an vielen Fronten kämpft - äußerlich cooler als die Eiswürfel in seinem Whiskey, innen ein unverbesserlicher Beschützer von Witwen und Waisen.