Jesse Stone - Im Zweifel für den Angeklagten

Der neue Polizeichef Butler (Jeff Geddis) hat Officer DeAngelo (Vito Rezza) wieder eingestellt, dem Jesse Stone (Tom Selleck) vor Jahren gekündigt hatte. Doch das bringt DeAngelo kein Glück, denn als beide Polizisten im Streifenwagen unterwegs sind, wird ihr Wagen in die Luft gesprengt, und sie sind auf der Stelle tot. Captain Healy (Stephen McHattie) findet im Kofferraum eine riesige Menge Heroin und Geld.



Plötzlich steht Paradise wieder ohne Polizeichef da, und Stadtrat Carter Hanson (Jeremy Akerman) weiß sich auf die Schnelle keinen anderen Rat, als Jesse Stone seine Stelle zurückzugeben, damit er den Mord an seinem Schwiegersohn aufklärt. Ex-Polizeichef Butler gerät durch den Fund in seinem Auto in ein schiefes Licht und wird der Geldwäsche und Bestechlichkeit verdächtigt. Doch so wenig Jesse Stone ihn auch mochte, er glaubt nicht an dessen Schuld.



Da Koffer und Rose gekündigt haben, hat Stone kein Team mehr. Lediglich Healy hilft ihm bei den Ermittlungen. Bald gibt es einen Verdächtigen, aber keine Beweise. Mithilfe seiner Freundin Thelma (Gloria Reuben) lockt Jesse Stone ihn in eine Falle. Aber die Hintermänner sind weitaus gefährlicher und scheinen durchaus keine Unbekannten zu sein.



Mit gewohntem sprödem Charme und einigen Gläsern Alkohol als Starthilfe für den Tag entwirrt Jesse Stone souverän ein Korruptionsgeflecht, stellt Mörder wie Drahtzieher und macht auch vor hohen Persönlichkeiten von Paradise keinen Halt.