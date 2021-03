Jesse Stone - Ohne Reue

"Das muss aber unter uns bleiben" oder "Ich will nicht, dass jemand anders sie bekommt", sind die Worte, mit denen Chief Stone (Tom Selleck) anderen Leuten seine Handynummer anvertraut. Und das sind so einige, denn Stone ermittelt trotz Suspendierung gleich in zwei Fällen: Zum einen hilft er dem vorübergehend zum Chief beförderten, heillos überforderten Luther "Suitcase" Simpson (Kohl Sudduth) und Kollegin Rose (Kathy Baker) bei der Aufklärung einer Reihe von brutalen Überfällen auf Lebensmittelläden in Paradise. Zum anderen unterstützt er seinen Freund Healy (Stephen McHattie) in Boston bei Ermittlungen in einer Parkhaus-Mordserie, bei der einfach kein Motiv auszumachen ist.



Mit der üblichen Mischung aus Intuition, Scharfsinn und Sturheit gelingt es Stone, sich so lange direkt und indirekt einzumischen, bis beide Verbrechensserien aufgeklärt sind. Was noch lange nicht heißt, dass der Stadtrat von Paradise Jesse Stones Suspendierung wieder aufhebt oder Hund Reggie (Joe, der Hund) seine stoischen Blicke nicht mehr unaufgefordert auf Stones Whiskey-Gläsern ruhen lässt.