Jesse Stone - Totgeschwiegen

Die Kleinstadt Paradise hält den Atem an, als die Wasserleiche einer schwangeren Vierzehnjährigen gefunden wird. Ein Ring mit dem Logo einer Schule, der in der Nähe des Opfers gefunden wird, führt Polizeichef Jesse Stone (Tom Selleck) und seinen Kollegen Luther "Suitcase" Simpson (Kohl Sudduth) an eine Privatschule im Umkreis. Offenbar handelt es sich bei der Leiche um Billie Bishop, die vor Kurzem der Schule verwiesen wurde. Laut der attraktiven Schulleiterin Lilly Summers (Orla Brady) sei Billie jedoch nicht immer problematisch gewesen: Erst seit ihrem Umzug nach Paradise vor zwei Jahren seien ihre Leistungen rapide abgefallen.



Von den Eltern des Mädchens erfahren die Ermittler, dass Billie nach einem heftigen Streit vor einem halben Jahr ausgezogen war. Ein Psychologe, den Jesse zurate zieht, tippt auf Kindesmissbrauch, doch die eingeleiteten DNA-Untersuchungen entlasten Billies Vater. Über eine Zufluchtsstätte, in der das Mädchen zeitweise untergekommen war, stößt Jesse auf den Schriftsteller Norman Shaw (Gary Basaraba), der von seinem zwielichtigen Klienten Leo Finn (Steven Flynn) beschuldigt wird, auf Partys regelmäßig die Kinder seiner Angestellten zu missbrauchen. Damit scheint der Fall klar: Als Billie von Shaw ein Kind erwartete, hat dieser sie aus dem Weg geräumt. Doch Jesse stellt fest, dass die Lösung sehr viel komplexer ist.



Der im Januar 2010 mit 78 Jahren gestorbene Bestsellerautor Robert B. Parker war der Kopf hinter den spannenden "Jesse Stone"-Fällen. Einen Namen hatte er sich bereits seit Anfang der 1970er mit der Figur des genialen Privatdetektivs Spenser gemacht, um den sich weit über 30 Kriminalromane, zahlreiche Fernseh-Adaptionen und die beliebte 80er-Jahre Serie "Spenser" drehen. 1997 schuf Parker dann die um einiges düsterere Figur des melancholischen Polizeichefs Jesse Stone, womit er den Grundstein für eine neue Erfolgsserie legte, die der amerikanische Sender HBO ab 2005 mit Tom Selleck in der Hauptrolle verfilmte. Parker ließ Jesse Stone in seiner Ostküsten-Heimat Massachusetts ermitteln, deren gediegene Kleinstadt-Atmosphäre in den Geschichten eine große Rolle spielt.