Jesse Stone - Verlorene Unschuld

Jesse Stone (Tom Selleck) kann es nicht fassen: Er wird ohne Abfindung in den Ruhestand versetzt. Der Stadtrat hat seinen Schwiegersohn William Butler (Jeff Geddis) zum neuen Polizeichef von Paradise ernannt. Stone ertränkt seinen Frust in Alkohol und beginnt eine Affäre mit der Sängerin Thelma Gleffey (Gloria Reuben). Doch als Stone von Rose (Kathy Baker) erfährt, dass Cindy Van Aldan, eine frühere Bekannte von ihm, durch eine Überdosis Drogen Selbstmord verübt haben soll, mischt er sich doch in die Ermittlungen ein. Denn der Cindy, die er kannte, traut er das auf keinen Fall zu.



So kommt es ihm gerade recht, dass sein Freund Captain Healy (Sephen McHattie) vom Morddezernat Boston seine Hilfe braucht: Er hat einen geständigen Raubmörder festgenommen, glaubt aber nicht, dass dieser die Tat begangen hat. Jesse hilft ihm gern dabei, den Fall aufzuklären. Als Nebeneffekt benutzt er seine neue Dienstmarke, um im Fall Cindy zu ermitteln.



Er findet heraus, dass sie in einer fragwürdigen Suchtklinik von einem Pfleger drogenabhängig gemacht und zur Prostitution gezwungen wurde. Stone lockt den Pfleger in eine Falle und stellt schließlich dessen wahre Identität fest: Es handelt sich um einen untergetauchten Mafioso namens Siminov (Val Ovtcharov). Trotz der Warnung von Captain Healy ermittelt Jesse Stone weiter. Es kommt zu einem Kampf mit dem skrupellosen Menschenhändler - auf Leben und Tod.



Wie immer bewährt sich Jesse Stone auch in seinem siebten Fall als sturer Einzelkämpfer, der mit raubeinigem Charme und einigen Gläsern Whiskey den Fall löst. Gedreht wurde die Produktion in Halifax im kanadischen Nova Scotia. Und dieses Mal hat Tom Selleck am Drehbuch mitgeschrieben.