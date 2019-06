Frisch geschieden und beim Los Angeles Police Department wegen Trunkenheit im Dienst entlassen, macht sich der abgehalfterte Cop Jesse Stone (Tom Selleck) mit seinem Hund Boomer auf die Reise in die Kleinstadt Paradise, Massachusetts. Obwohl sein Vorstellungsgespräch für den Posten des Polizeichefs miserabel läuft, wird er vom Stadtverordneten Hastings Hathaway (Saul Rubinek) eingestellt. Doch der Banker handelt nicht aus purer Menschenfreundlichkeit: Er hofft, dass Jesse aufgrund seines Alkoholproblems leicht kontrollierbar ist und Hastys Geldwäschegeschäften nicht in die Quere kommt.



Als neuer Polizeichef hat Jesse es indes nicht leicht: Seine Kollegin Molly Crane (Viola Davis) begegnet ihm mit unverhohlenem Misstrauen, beim Lösen eines häuslichen Disputs macht er sich den Schläger Joe Genest (Stephen Baldwin) zum Feind, Hund Boomer ist schwer krank, und zu allem Überfluss stirbt sein Vorgänger Lou Carson (Mike Starr) bei einem Autounfall. Das einzig Positive scheint die hübsche Anwältin Abby Taylor (Polly Shannon) zu sein, mit der Jesse eine Affäre beginnt.



Trotzdem hätte Hastings Hathaway den hartgesottenen Polizisten nicht unterschätzen dürfen: Schnell hat Jesse durchschaut, dass Lou Carsons Tod kein Unfall war, sondern mit Hastings und Joe Genests illegalen Machenschaften in Verbindung steht. Jetzt heißt es für Jesse, sich und der ganzen Stadt zu beweisen, wie gefährlich es ist, den scheinbar so labilen neuen Polizeichef zu unterschätzen.



"Magnum"-Star Tom Selleck glänzt in der Rolle des desillusionierten Whiskey-Trinkers Jesse Stone, der sich das Vertrauen der Einwohner seiner neuen Heimat erst erarbeiten muss. Wer wissen will, wie es mit Jesse Stone in Paradise weitergeht, kann im ZDF acht weitere Fälle des coolen Cops kennenlernen: Gleich im Anschluss an "Jesse Stone - Knallhart" ist "Jesse Stone - Eiskalt" zu sehen. An den kommenden samstäglichen Filmnächten steht jeweils ein "Jesse Stone"-Double-Feature auf dem Programm. Am 3. August 2019 beschließt "Jesse Stone - Lost in Paradise" aus dem Jahr 2015 die Reihe.