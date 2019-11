Eric Zoncas in den USA und Mexiko gedrehter Film ist packendes Alkoholiker-Drama, rasantes Roadmovie und spannender Entführungsthriller in einem. Und vor allem ist der Film eine Tour de Force der Ikone des zeitgenössischen britischen Kinos: Tilda Swinton, die als Julia alle Register ihres Könnens zieht. Julia ist eine provozierende und faszinierende Frauenfigur. Und es ist Tilda Swintons Leistung, sie so überzeugend zu spielen, dass die Spannung der Charakterstudie die äußere Action in den Schatten stellt.