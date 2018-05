"Jurassic World" stellte mit einem Einspiel-Ergebnis von 524,1 Millionen Dollar einen neuen Rekord auf: Nie zuvor hatte ein Film in den ersten drei Tagen des Kinostarts weltweit mehr Geld eingespielt. In der Hauptrolle überzeugt Chris Pratt ("Guardians of the Galaxy", "Die glorreichen Sieben"), der mit Bryce Dallas Howard ("Eclipse - Biss zum Abendrot", "Terminator: Salvation") als Claire ein charmantes Gespann bildet.