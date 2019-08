Was mit der Ermordung des Familienhundes beginnt, nimmt immer gefährlichere Züge an. Schließlich trifft sich der Ex-Häftling sogar mit der minderjährigen Tochter (Juliette Lewis) der Bowdens. Sein Vorgehen ist dabei stets penibel darauf ausgerichtet, keine rechtlichen Folgen nach sich zu ziehen. Und so sind die Bowdens irgendwann dazu gezwungen, zu Mitteln der Selbstjustiz zu greifen.



Martin Scorsese inszenierte mit "Kap der Angst" ein Remake des Films "Ein Köder für die Bestie" aus dem Jahr 1962, in dem Gregory Peck und Robert Mitchum in den Hauptrollen zu sehen sind und sich bekriegen. "Kap der Angst" war der erste von sechs Filmen, die Martin Scorsese für Universal Pictures drehte. Seine Premiere feierte der Film am 13. November 1991.



Die Darsteller des Originals, Mitchum, Peck und auch Martin Balsam, übernahmen kleine Nebenrollen in der Neuverfilmung, und auch die Musik der 1962er-Version von Bernard Herrmann ("Vertigo") wurde übernommen und von Elmar Bernstein neu arrangiert. Außerdem ist Musik von Künstlern wie Guns N' Roses ("Patience"), The Cramps ("The Creature From The Black Lagoon"), Gaetano Donizetti ("Per Te D'Immenso Giubilo") und Aretha Franklin ("Do Right Woman - Do Right Man") zu hören.



Für seinen Cast konnte Scorsese Schauspielgrößen wie Robert De Niro, Nick Nolte und Jessica Lange gewinnen. Robert De Niro wurde mehrfach für den Oscar nominiert, erhielt die Auszeichnung für "Der Pate 2" (1975) und "Wie ein wilder Stier" (1981) und gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Method Acting. Der dreifach für den Oscar nominierte Nick Nolte begann seine Karriere als Model, ehe er sich der Schauspielerei widmete. In seinen Jahren im Filmgeschäft entstanden unter anderem Filme wie "Nur 48 Stunden", "Herr der Gezeiten", "Der Gejagte" oder das Boxerdrama "Warrior".