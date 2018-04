Kill the Messenger

Mit Zustimmung seiner Redakteurin Anna Simons (Mary Elizabeth Winstead) und seines Chefs Jerry Ceppos (Oliver Platt) veröffentlicht Gary die Story unter dem Titel "Dark Alliance" (Dunkles Bündnis). Auch über das Internet verbreitet sich Garys Geschichte. Zunächst wird der Journalist von den Medien für seine Veröffentlichung gefeiert. Dann leugnen seine Quellen ihre Aussagen, Zeugen verschwinden. Gary hat sich mächtige Feinde gemacht.



"Manche Geschichten sind zu wahr, um sie zu verbreiten", sagt im Film der von Michael Sheen dargestellte Fred Weil, ein Regierungsangestellter, in Washington D.C. zu Gary Webb. Weil war leitender Ermittler im Untersuchungs-Ausschuss von John Kerry und dann Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat.



Gary Webb (geboren 1955) wurde 2004 mit zwei Kopfschüssen tot in seinem Haus in einem Vorort von Sacramento aufgefunden. Offiziell gilt sein Tod als Selbstmord.



1998 veröffentliche die CIA einen 400-seitigen Bericht, der Gary Webbs Enthüllungen recht gab. Dieser Bericht fand kaum Aufmerksamkeit in der US-Öffentlichkeit, weil die amerikanischen Medien zur selben Zeit nur ein einziges Thema kannten - die Affäre des damaligen Präsidenten Clinton mit seiner Praktikantin Monica Lewinsky.



Auch Senator John Kerry, später Barack Obamas Vizepräsident, der in einem Regierungs-Ausschuss die sogenannte "Iran-Contra-Affäre" untersuchte, bestätigte 1997 im Kern die Richtigkeit von Gary Webbs Recherche.