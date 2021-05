Killer Elite

Nachdem er bei einem Auftrag beinahe ein Kind getötet hätte, hat Danny Bryce (Jason Statham) sein Leben als Söldner hinter sich gelassen. Nun lebt er in Australien und hofft darauf, zusammen mit Anne (Yvonne Strahovski) ein beschauliches Leben führen zu können.

Doch dann wird sein ehemaliger Mentor und Freund Hunter (Robert De Niro) von einem saudi-arabischen Prinzen entführt und Danny sieht sich gezwungen, auf dessen perfiden Deal einzugehen. Für Hunters Leben soll er die Mörder der Söhne des Prinzen zur Strecke bringen.



Was die Mission enorm erschwert ist die Tatsache, dass die drei Männer einer britischen Spezialeinheit angehören, die unter dem Schutz einer dubiosen Geheimorganisation steht. Und schon bald setzen die "Feather Men" ihrerseits einen Auftragskiller (Clive Owen) auf Danny an. Der Beginn eines gnadenlosen Duells, das die Kontrahenten rund um den Globus führt und bei dem der Jäger zum Gejagten wird.