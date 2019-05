Knowing – Die Zukunft endet jetzt

Geboren als Sohn griechischer Eltern in Ägypten und aufgewachsen in Australien, besuchte Regisseur Alex Proyas die australische Film Television and Radio School, an der zeitgleich auch Regiestar Jane Campion studierte. Er überzeugte als Regisseur für Werbeclips und Musikvideos, bevor er 1994 mit seiner Verfilmung der Graphic Novel "The Crow" weltweite Aufmerksamkeit erregte. Auch mit seinem nächsten Kinofilm, "Dark City", einer ebenso düsteren wie stylishen Endzeitvision, konnte er Publikum und Kritik überzeugen. 2004 sollte dann sein bislang größter Erfolg in die Kinos kommen: das spektakuläre Sci-Fi-Abenteuer "I, Robot" mit Hollywoodstar Will Smith in der Hauptrolle. Seinen fantastischen Geschichten blieb der Regisseur auch bei seinem bisher letzten Projekt treu. 2016 hatte er mit Gerard Butler und Nikolaj Coster-Waldau das Antiken-Abenteuer "Gods of Egypt" abgedreht.