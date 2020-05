Kurzer Prozess - Righteous Kill

Tom "Turk" Cowan (Robert De Niro) und David "Rooster" Fisk (Al Pacino) sind nicht nur zuverlässige Partner, sondern auch außerhalb der Dienstzeit echte Freunde. Bei ihrem aktuellen Fall haben sie es scheinbar mit einem Serienkiller zu tun. Nacheinander werden in New York mehrere Kriminelle ermordet aufgefunden. Alle waren vor Gericht angeklagt, jedoch nicht verurteilt worden.



Neben den Leichen finden sich immer die Mordwaffe und ein Gedicht. Turk und Rooster ermitteln gemeinsam mit den jüngeren Kollegen Perez (John Leguizamo) und Riley (Donnie Wahlberg), doch die Zusammenarbeit gestaltet sich schwierig. Seinen Jähzorn und seine Verbindungen zu einigen Opfern lassen Turk ins Visier der Ermittlungen rücken.



Perez und Riley sind sich sicher, dass der Kollege der Täter ist, und versuchen, ihn zu überführen. Obwohl Rooster von seiner Unschuld überzeugt war, kommen auch ihm Zweifel an der Unschuld seines Freundes.