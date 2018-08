Tom "Turk" Cowan (Robert De Niro) und David "Rooster" Fisk (Al Pacino) sind nicht nur zuverlässige Partner, sondern auch außerhalb der Dienstzeit echte Freunde. Bei ihrem aktuellen Fall haben sie es scheinbar mit einem Serienkiller zu tun. Nacheinander werden in New York mehrere Kriminelle ermordet aufgefunden. Alle waren vor Gericht angeklagt, jedoch nicht verurteilt worden. Neben den Leichen finden sich immer die Mordwaffe und ein Gedicht.



Turk und Rooster ermitteln gemeinsam mit den jüngeren Kollegen Perez (John Leguizamo) und Riley (Donnie Wahlberg), doch die Zusammenarbeit gestaltet sich schwierig. Seinen Jähzorn und seine Verbindungen zu einigen Opfern lassen Turk ins Visier der Ermittlungen rücken. Perez und Riley sind sich sicher, dass der Kollege der Täter ist, und versuchen, ihn zu überführen. Obwohl Rooster von seiner Unschuld überzeugt war, kommen auch ihm Zweifel an der Unschuld seines Freundes.



Es hat lange gedauert, bis man die Freunde Robert De Niro und Al Pacino einmal zusammen vor der Kamera bewundern durfte. Zwar spielten beide bereits 1974 in "Der Pate - Teil II" unter Francis Ford Coppola, jedoch hatten sie aufgrund ihrer Rollen keine gemeinsame Szene während der Dreharbeiten.



Auch für die Nebenrollen konnte Regisseur Jon Avnet, der ein Jahr zuvor bereits bei "88 Minuten" mit Al Pacino zusammenarbeitete, einen hochwertigen Cast verpflichten. Sowohl Donnie Wahlberg als auch John Leguizamo und Brian Dennehy gehören in Hollywood zu den etablierten Schauspielern. Curtis Jackson ist in der Filmbranche ebenfalls kein Unbekannter. Dieser kann unter seinem Pseudonym "50 Cent" in der Musikbranche noch größere Erfolge vorweisen. Der Rapper erhielt bereits mehrere Goldene Schallplatten und Auszeichnungen, darunter einen Grammy, den er 2010 gemeinsam mit Eminem und Dr. Dre gewann.



Mit dem Cop-Thriller "Kurzer Prozess - Righteous Kill" und dem folgenden Actionfilm "Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen" gratuliert das ZDF dem Schauspieler, zweifachen Oscar-Preisträger, Regisseur und Filmproduzenten Robert De Niro zu seinem 75. Geburtstag (am 17. August 2018).